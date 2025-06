Meteo Roma del 05-06-2025 ore 06 | 15

Ben ritrovati, ascoltatori! Ecco le previsioni del tempo per Roma e il resto d’Italia alle 06:15 del 5 giugno 2025. Le condizioni meteo si presentano variabili: un cielo sereno a Nord, con qualche nuvola al centro e residue piogge sull’Abruzzo nel pomeriggio. Prepariamoci a una giornata all’insegna della stabilità e delle schiarite. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per questa giornata, per pianificare al meglio le nostre attività.

meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo a nord condizioni di tempo instabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni che saranno Seregno poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione attesa mi è serali con tempo asciutto e ampie schiarite al centro tempo stabile al sulle regioni Salvo residue piogge sull'abruzzo nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi comunque isolati equazioni sviluppo sul Lazio in serata nottata tempo asciutto e ampie schiarite ovunque numero di te in transito al mattino con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori adriatici piaciuto sulle Isole maggiori nel pomeriggio tempo in graduale miglioramento Salvo residue precipitazioni sulla Calabria schiariti ovunque dalla serata temperature minime in generale rialzo massime in lieve calo su Medio Adriatico e Sud in aumento altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 05-06-2025 ore 06:15

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Roma 2025 in DIRETTA: verso un ritardo anche oggi. E occhio al meteo… - Benvenuti alla diretta live dell'ATP Roma 2025! Oggi seguiamo il terzo set tra Alcaraz e Khachanov, con Paolini-Shnaider e Sinner-Cerundolo in arrivo.

Segui queste discussioni su X

Meteo, arriva il grande caldo: temperature sopra la media, con picchi di 37 gradi Sotto osservazione città come Milano, Bologna, Firenze e Roma. Le temperature più alte attese in Sicilia e Sardegna Tweet live su X

? Allerta meteo gialla per #pioggia dal pomeriggio di venerdì 23/5 e dal primo pomeriggio di sabato 24/5 Per emergenze contattare: 112 o la sala operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o 06 67109200 Info Tweet live su X

Meteo: le previsioni per domani