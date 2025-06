Meteo previsti sole e temperature sui 30 gradi fino al weekend

Il sole splenderà intenso e le temperature raggiungeranno i 30°C fino al weekend, grazie all'anticiclone che garantirà stabilità atmosferica su gran parte del Veneto. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com conferma questa tendenza favorevole.

L'anticiclone proteggerà gran parte del Veneto almeno fino al weekend, favorendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Lo afferma Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, anticipando le condizioni meteo previste per i prossimi giorni.

