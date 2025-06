Meteo | Previsioni per venerdì 6 giugno

Se ti chiedi cosa aspettarti a Modena venerdì 6 giugno, prepara il tuo programma: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con un rapido aumento di nubi in serata. La giornata sarà calda, con temperature che raggiungeranno i 31°C, mentre di notte si scenderà a 17°C. Lo zero termico si situa a 4145 metri, e i venti al... Un clima ideale per una giornata all'aperto senza sorprese.

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4145m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per venerdì 6 giugno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Segui queste discussioni su X

04 Giugno 2025 Previsioni meteo by Sulsitodisimone Per maggiori info visita http://sulsitodisimone.altervista.org/previsioni.html Iscriviti alla mailing list e/o al canale telegram su http://sulsitodisimone.altervista.org/interattivita.html… Dati IMS - CNMCA Partecipa alla discussione

?Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 5 giugno, fino alla mezzanotte di venerdì 6 https://tinyurl.com/yxcwxthy Partecipa alla discussione

Previsioni meteo per venerdì 6 giugno. Insiste l'instabilità al Nord