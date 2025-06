Meteo pioggia e temporali al Nord | caldo al Centro-Sud Le previsioni

meteo contrastanti in Italia, con piogge e temporali al Nord e temperature elevate al Centro-Sud. La situazione atmosferica, influenzata da una vasta area di bassa pressione e un’alta pressione sul Mediterraneo, crea un mix di instabilità e caldo intenso. Scopriamo come questa divisione climatica influenzerà le vostre giornate, portando con sé piogge improvvise e momenti di sole caldo. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa variabile previsione meteorologica!

Italia divisa tra instabilità al Nord e caldo al Centro-Sud. L’attuale situazione meteorologica sull’Europa vede una profonda area di bassa pressione posizionata a nord delle Isole Britanniche, con una saccatura che si estende sull’Europa centrale e arriva a influenzare parzialmente anche il Nord Italia. Al contrario, tra il Mediterraneo e l’Europa orientale domina un campo di alta pressione. Questo contrasto sta generando condizioni molto diverse tra le varie zone del Paese: oggi il Nord sarà interessato da piogge e temporali, mentre il Centro-Sud resterà prevalentemente stabile e soleggiato. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, pioggia e temporali al Nord: caldo al Centro-Sud. Le previsioni

