Meteo le previsioni in Campania per giovedì 5 giugno 2025

Preparati a scoprire cosa riserva il clima in Campania per giovedì 5 giugno 2025: un giorno all'insegna del bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature miti che accarezzano i 32°C. Perfetto per uscire, fare una passeggiata o pianificare attività all'aperto! Ma attenzione alle variazioni di vento e alle allerte meteo, fondamentali per vivere questa giornata in sicurezza e nel massimo comfort.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 5 giugno 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4190m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4152m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 5 giugno 2025

