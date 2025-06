Meteo Italia | weekend rovente tra caldo africano e temporali al Nord

Preparati a vivere un weekend rovente in Italia! Tra il caldo africano e temporali al nord, le temperature raggiungeranno picchi record, rendendo l'atmosfera estiva ancora più intensa. Non perdere le ultime previsioni e consigli su come affrontare questa ondata di calore.

Il fine settimana del 7-8 giugno 2025 si preannuncia come uno dei più caldi dell'anno per l'Italia, con l'arrivo di una potente ondata di calore di origine africana. L'anticiclone subtropicale, alimentato da masse d'aria roventi provenienti direttamente dal deserto del Sahara, dominerà gran parte del territorio nazionale, determinando condizioni meteorologiche pienamente estive e valori termici che in alcune regioni potrebbero toccare picchi straordinari. Nord Italia: instabilità e temporali. Sabato 7 giugno, il Nord sarà in gran parte soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'arco alpino con qualche piovasco sui rilievi piemontesi e lombardi.

