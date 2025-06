Messina magica | tra esoterismo stregoneria e storie dimenticate

Scopri Messina Magica, un percorso affascinante tra esoterismo, stregoneria e storie dimenticate che svelano il lato più misterioso della città. Tra fantasmi, folletti e antiche leggende, lasciati trasportare in un viaggio unico nel suo genere, dove storia reale e folclore si intrecciano in un’atmosfera incantata. Preparati a immergerti in un mondo di magie e riti segreti, un’esperienza che ti lascerà senza parole e desideroso di scoprire di più...

Una passeggiata incantevole e fuori dall'ordinario attraverso la città ricostruita sulle proprie rovine di Messina tra fantasmi, folletti, demoni, streghe, lupi mannari, paganesimo, storia dimenticata e religione. Un incredibile viaggio nel tempo tra magia ed esoterismo, storia reale e leggende.

