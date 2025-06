messaggio nella bottiglia

spazi urbani, affinché tutti possano contribuire a preservare la bellezza e la vivibilità di Milano. Un gesto alla volta, possiamo trasformare una bottiglia abbandonata in un simbolo di cambio positivo.

L’iniziativa, lodevole, accende i riflettori su uno di quei problemi solo all’apparenza minimi che affliggono le città, in questo caso Milano. Legambiente e Ichnusa, nota etichetta di birre made in Sardegna, si uniscono per combattere l’abbandono del vetro. La campagna combina operazioni di pulizia e installazioni artistiche. Speriamo che il messaggio possa raggiungere le orecchie dei frequentatori della movida, così come gli aficionados degli svariati bivacchi alcolici a cielo aperto che animano – si fa per dire – Milano. Bottiglie, cocci e vetri vari non devono diventare pericolose tessere di acuminati mosaici distesi sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it