Messaggi su WhatsApp | la sentenza della Cassazione spaventa

La recente sentenza della Corte di Cassazione mette in allarme gli utenti di WhatsApp, ribadendo che spiare i messaggi è un reato. Inoltre, l'invio di messaggi molesti può configurare molestie telefoniche e accesso non autorizzato a sistemi informatici. Una decisione che rischia di cambiare radicalmente il nostro modo di usare questa app così diffusa, spingendoci a riflettere sui limiti legali e sulla privacy. È il momento di capire cosa comporta davvero questa sentenza e come tutelarsi.

