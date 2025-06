Merz a Washington da Trump con lo ‘spettro’ dei precedenti | da Merkel a Zelensky

Friedrich Merz sbarca a Washington per la sua prima visita ufficiale, incontrando Donald Trump in un clima che richiama i precedenti incontri con figure come Merkel e Zelensky. Tra colloqui privati, colazioni di lavoro e conferenze stampa, si apre un nuovo capitolo nelle relazioni transatlantiche, dove ogni dettaglio potrebbe influenzare il futuro della politica internazionale. La diplomazia tra le sponde dell’Atlantico si rivela ancora una volta un palcoscenico di sfide e opportunità...

(Adnkronos) – Occhi puntati su Washington, dove il cancelliere Friedrich Merz, alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da quando ha assunto l'incarico, viene ricevuto dal presidente americano Donald Trump. In agenda un colloquio a tu per tu, una colazione di lavoro, un incontro con la stampa. Sul tavolo spiccano, tra gli altri temi, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Altre letture consigliate

Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, escalation tensioni commerciali. Merz a Washington - Un'azione che ha scosso i mercati globali, alimentando paure di una spirale di retaliations e di un raffreddamento delle relazioni economiche internazionali.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grazie all'euro ci sono 6 milioni di poveri in Italia - Controcanto - Rassegna stampa 20 Giugno 2024