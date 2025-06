Merz a Trump | Pressione sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato l'importanza di intensificare la pressione sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina, ribadendo il ruolo cruciale degli Stati Uniti e dell'Europa nel processo di pace. Durante l'incontro nello studio Ovale con Donald Trump, Merz ha evidenziato come una collaborazione rafforzata tra Usa e Ue possa fare la differenza. "Abbiamo il dovere di fare qualcosa ora per fermare la guerra in Ucraina", ha dichiarato, andando oltre...

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto nello studio Ovale a Donald Trump che serve "una maggiore pressione" sulla Russia e che gli Usa "sono nella posizione di aiutare" per mettere fine alla guerra in Ucraina. Merz ha auspicato che Usa e Ue collaborino per trovare una soluzione. "Abbiamo il dovere di fare qualcosa ora per fermare la guerra in Ucraina", ha aggiunto il cancelliere tedesco, dicendosi dalla parte di Kiev. Merk ha inoltre sottolineato che Kiev colpisce solo obiettivi militari, mentre Mosca anche quelli civili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz a Trump: Pressione sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina

In questa notizia si parla di: Merz Guerra Ucraina Trump

Russia-Ucraina, il Cremlino non annuncia ancora chi andrà ai negoziati in Turchia | Germania, Merz, esito guerra deciderà se prevarranno legge e ordine o tirannia - La crisi tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con il Cremlino che non rivela chi parteciperà ai negoziati in Turchia.

New Podcast! "A che Punto è la Notte in Ucraina" on @Spreaker #biden #economia #forchielli #geopolitica #germania #globalizzazione #globastards #guerra #inglorious #italia #macron #merz #nato #pil #politica #scacciavillani #trump #ucraina Partecipa alla discussione

Merz va al primo incontro con Trump per parlare dell'Ucraina Il cancelliere tedesco Friedrich Merz effettuerà la sua prima visita a Washington giovedì prossimo per incontrare Donald Trump. Secondo il portavoce del governo Stefan Cornelius, i colloqui si conc Partecipa alla discussione

Merz a Trump, serve maggiore pressione sulla Russia - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto nello studio Ovale a Donald Trump che serve "una maggiore pressione" sulla Russia e che gli Usa "sono nella posizione di aiutare" per mettere fine alla g ... Scrive ansa.it

Usa-Germania, incontro cordiale allo Studio Ovale. E Merz pressa Trump sull’Ucraina - Il cancelliere tedesco porta alla Casa Bianca il certificato del nonno del presidente americano. Tra i temi i dazi, la guerra e le truppe Usa in Europa. E il ... Segnala repubblica.it

Vertice nello Studio Ovale con Merz. Trump: "Amiamo il popolo tedesco" - Friedrich Merz alla Casa Bianca per la prima volta dal 1982 . Incontro in presenza dei media. Tra i temi affrontati nello Studio Ovale con Trump la guerra in Ucraina, la nuova politica USA sulle immig ... Lo riporta rainews.it