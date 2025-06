Mercato rossoblù | Ndoye e Lucumi al centro delle trattative Beukema verso il rinnovo

Il mercato rossoblù si infiamma con Ndoye e Lucumi al centro delle trattative, mentre Beukema sembra avviato verso il rinnovo. La difesa si conferma un settore cruciale in vista della prossima stagione, con i loro profili che attirano l’interesse di molti club. La situazione contrattuale di Lucumi, tra le più delicate, aggiunge suspense alle mosse di mercato. Tra domani e mercoledì si disputeranno le gare delle...

Si accendono i riflettori su Dan Ndoye e Jhon Lucumi. Che parte del mercato rossoblù dovrà svilupparsi in difesa, per trattenere i pezzi pregiati è cosa certa dopo l'ultima stagione, che l'esterno d'attacco e il centrale di difesa siano tra i più ambiti con Beukema è una certezza. Per di più Lucumi ha il contratto in scadenza tra un anno e non ha ancora discusso il rinnovo. Si aggiunga che tra domani e mercoledì si disputeranno le gare delle nazionali che chiuderanno la stagione: ecco così che inizia il pressing sui due rossoblù, a maggior ragione dopo che Italiano ha fatto sapere di fronte a certe offerte è giusto sedersi a parlare.