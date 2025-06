Mercato ortofrutticolo ‘For’ chiude il 2024 con una crescita dell’11%

Il mercato ortofrutticolo di Cesena si conferma protagonista nel panorama agroalimentare italiano, chiudendo il 2024 con una crescita dell’11% e un fatturato superiore a un milione di euro. Un risultato che testimonia solidità e successo, grazie anche alla leadership di Alessandro Giunchi, riconfermato alla guida. Questa performance positiva apre nuove prospettive per il futuro, evidenziando come l’innovazione e la qualità siano le chiavi del successo nel settore. Dal ...

La società For del Mercato Ortofrutticolo di Cesena ha chiuso il 2024 con un fatturato che ha superato il milione di euro, in crescita dell’11%. "Bilancio positivo e conti in ordine" sottolinea una nota dell’azienda, evidenziando la crescita e l’utile in linea con gli anni precedenti. Il bilancio è stato approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea di For che ha confermato Alessandro Giunchi alla guida della società per i prossimi tre anni. Dal consuntivo è emerso che For spende ogni anno in servizi per il mercato (manutenzione e altri costi) circa 500mila euro dei quali, anche quest’anno come negli ultimi esercizi, circa 50mila euro vengono restituiti agli operatori che lavorano al loro interno per azioni condivise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it