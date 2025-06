Mercato ortofrutticolo Confcommercio e Confesercenti | Ci sono operatori che se ne vanno criticità da risolvere

Dopo l'importante summit tra operatori e istituzioni, Confcommercio e Confesercenti territoriali ribadiscono la necessità di intervenire urgentemente per risolvere le criticità del mercato ortofrutticolo. Non tutto ciò che luccica nel bilancio appare positivo: numerosi problemi minacciano la vitalità della struttura e la sua crescita futura. È fondamentale agire subito per garantire un futuro sostenibile e competitivo, perché il successo del settore dipende da una gestione efficace e condivisa.

"Intervenire per risolvere le criticità del Mercato ortofrutticolo perché non è tutto oro quello che luccica dal bilancio della struttura, ma ci sono vari problemi da affrontare". Lo chiedono Confcommercio e Confesercenti territoriali dopo che nei giorni scorsi si è svolto un importante

