Mercato Milan Allegri e niente Champions | Reijnders e Kalulu coprono i buchi nel bilancio

Il Milan naviga in acque agitate, tra risultati deludenti e bilanci in sofferenza. Con Allegri alla ricerca di una svolta e Reijnders e Kalulu a coprire i buchi finanziari, il club affronta un futuro senza Champions League, un colpo duro per le casse e il prestigio. Riuscirà il Milan a risalire la china e ritrovarsi tra le grandi d’Europa? La risposta dipenderà da come saprà reinventarsi in questa stagione difficile.

Non è un bel periodo per il Milan, non si fa fatica a dirlo. Per un soffio ha evitato il nono posto, sorpassando in volata il Bologna, sazio di una Coppa Italia che vale prestigio ed Europa League, ottenuta proprio contro i rossoneri. La prossima stagione sarĂ senza Coppe. Un bene per Massimiliano Allegri, che tenterĂ la stessa operazione di Conte al Napoli. Un male per le casse rossonere, costrette a fare a meno degli introiti della Champions League. I conti però devono quadrare e allora via col mercato (in uscita). La missione Tare non può fallire. Un anno zero in casa Milan, che deve far fronte anche ai conteggi complessi ed elevati per il nuovo San Siro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mercato Milan, Allegri e niente Champions: Reijnders e Kalulu coprono i buchi nel bilancio

