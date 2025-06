Mercato Juventus spunta questo nome a sorpresa in uscita per i bianconere! Madama lo sacrificherebbe se dovesse piazzare quel colpo grosso L’evoluzione della situazione

Il mercato della Juventus si infiamma con una sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola: un nome di peso pronto a lasciare i bianconeri, sacrificato per finanziare un colpo grosso. La situazione di Michele Di Gregorio, portiere arrivato recentemente e considerato un investimento a lungo termine, potrebbe cambiare drasticamente se arrivasse l’offerta giusta. L’evoluzione di questa vicenda promette di scuotere il futuro di Madama,…

Mercato Juventus, quel nome potrebbe essere sacrificato in uscita! Potrebbe finanziare l’arrivo di un grande giocatore al posto suo. Spiccano novità molto importanti per ciò concerne il futuro di Michele Di Gregorio, portiere arrivato alla Juve nella scorsa sessione estiva di calciomercato e su cui il club bianconero ha intenzione di investire per molti anni. Tuttavia non si può escludere a priori una sua cessione, in particolar modo qualora il mercato Juventus dovesse approfondire i discorsi relativi a Gianluigi Donnarumma, che ha fatto sapere di non avere un futuro solido al PSG tramite il suo agente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, spunta questo nome a sorpresa in uscita per i bianconere! Madama lo sacrificherebbe, se dovesse piazzare quel colpo “grosso”. L’evoluzione della situazione

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

Segui queste discussioni su X

La #Juventus vuole ripartire da Antonio #Conte in panchina, ma serve un mercato all'altezza del tecnico attualmente al Napoli. Anzitutto va preso un 'nuovo Lukaku': in questi giorni circola con insistenza il nome di Victor #Osimhen, ma secondo quanto appr Partecipa alla discussione

C'è già stato un contatto tra la #Juventus e Antonio #Conte. Oggi è l'unico nome concreto post #Tudor (nel caso in cui non dovesse esser confermato). Nei suoi pensieri c'è sempre stata la ferma convinzione di tornare ad allenare la #Juve, già sfiorata nel 2 Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Ho rovinato la giornata di Alessandro perché…