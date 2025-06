Mercato Juve sorpresa dalla Continassa | non si esclude a priori la sua cessione in caso di proposte da 20-25 milioni di euro Il retroscena

Il mercato della Juventus si infiamma dalla Continassa, dove sorprese e decisioni inattese sono all’ordine del giorno. La Vecchia Signora non esclude a priori di cedere uno dei suoi talenti, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, in caso di offerte convincenti. Una strategia che potrebbe cambiare volto alla rosa bianconera: il tempo dirà se questa mossa sarà decisiva per il futuro del club.

Mercato Juve, sorpresa dalla Continassa: non si esclude a priori la sua cessione in caso di proposte da 20-25 milioni. Il retroscena sui bianconeri. Direttamente dalla Continassa spunta un retroscena riguardante il mercato Juve, che nel corso di queste settimane sarà molto operativo sia per quanto riguarda gli acquisti che i movimenti in uscita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport a Torino non escludono a priori una cessione di Nicolò Savona, nonostante il terzino sia vicino al rinnovo: nel caso in cui arrivassero dal mercato proposte da 20-25 milioni di euro il club potrebbe anche pensare a uno scenario di questo tipo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, sorpresa dalla Continassa: non si esclude a priori la sua cessione in caso di proposte da 20-25 milioni di euro. Il retroscena

