Mercato Juve | richiamo dall’Arabia Saudita per tre giocatori L’Al-Hilal spinge per questi obiettivi bianconeri novità importanti

Il mercato della Juventus si anima con un sorprendente richiamo dall’Arabia Saudita: l’Al-Hilal punta forte su tre talenti di livello internazionale, tra cui Ederson, Theo Hernandez e Victor Osimhen. Questi obiettivi, molto ambiti anche dalla società bianconera, rappresentano nuove sfide e opportunità per il club torinese. La corsa ai grandi nomi si fa incandescente: quale sarà il futuro di questi top player? Le novità sono dietro l’angolo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Mercato Juve: l’Arabia Saudita spinge per tre giocatori. L’Al-Hilal vuole questi obiettivi bianconeri, ultimissimi aggiornamenti. Il club saudita dell’ Al Hilal sta intensificando la sua strategia di rafforzamento in vista delle prossime stagioni e ha messo nel mirino tre giocatori di grande livello, seguiti anche dal mercato Juve: Ederson, Theo Hernandez e Victor Osimhen. Il centrocampista brasiliano è cresciuto tanto nelle ultime stagioni all’Atalanta, mentre il terzino francese rappresenta una garanzia in fase difensiva e offensiva. Infine, Osimhen, attaccante prolifico e dal grande impatto fisico, è ritenuto un elemento ideale per guidare l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: richiamo dall’Arabia Saudita per tre giocatori. L’Al-Hilal spinge per questi obiettivi bianconeri, novità importanti

In questa notizia si parla di: Saudita Giocatori Hilal Juve

Mercato Juve: richiamo dall’Arabia Saudita per tre giocatori. L’Al-Hilal spinge per questi obiettivi bianconeri, novità importanti - Mercato Juve: l’Arabia Saudita spinge per tre giocatori. L’Al-Hilal vuole questi obiettivi bianconeri, ultimissimi aggiornamenti Il club saudita dell’Al Hilal sta intensificando la sua strategia di ra ... Come scrive juventusnews24.com

Con Inzaghi in Arabia, 50 milioni: addio alla Juventus - Simone Inzaghi ha lasciato ufficialmente l'Inter, e nel suo futuro sembra esserci l'Arabia Saudita: attenzione allo "sgarbo" alla Juventus. Si legge su sportface.it

Che campionato troverà Simone Inzaghi in Arabia Saudita - Qualche miglioramento c'è stato, ma non abbastanza da renderlo davvero competitivo e attirare l'attenzione del pubblico europeo ... ilpost.it scrive

OSIMHEN TRA JUVE E ARABIA:ECCO COSA VUOLE DE LAURENTIIS