Mercato Juve non tramonta l’ipotesi di arrivare a quel giocatore! Il difensore aspetta i bianconeri nonostante la forte pressione di un club arabo!

Il mercato della Juventus si infiamma: mentre un club arabo spinge forte sul difensore David Hancko, il giocatore aspetta ancora i bianconeri. La trattativa è in stand-by, ma le ultime notizie svelano sorprese e novità inattese. La corsa per assicurarsi il talentuoso slovacco sembra ancora aperta, e i tifosi restano in trepidante attesa di una svolta decisiva. La domanda è: riuscirà la Juve a convincere Hancko prima che sia troppo tardi?

Mercato Juve: il difensore ha in mano un’offerta da parte dei bianconeri, ma aspetta i bianconeri! Tutte le ultime novità. Ci sono novità importanti e in parte anche parecchio sorprendenti per quanto riguarda David Hancko, difensore di proprietà del Feyenoord che il mercato Juve ha inserito tra i suoi obiettivi negli scorsi mesi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport lo slovacco ha intesa la Juve da gennaio: sotto mano ha un’offerta degli arabi dell’ Al Nassr ma attende ancora un segnale dai bianconeri prima della decisione definitiva. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, non tramonta l’ipotesi di arrivare a quel giocatore! Il difensore aspetta i bianconeri, nonostante la forte pressione di un club arabo!

