Mercato giovanili Milan | Ufficiale l’arrivo di Castiello dall’Atalanta

Il mercato giovanile del Milan si accende con un colpo di prospettiva: ufficiale l’arrivo di Alex Castiello dall’Atalanta. Un segnale chiaro dell’impegno del club nel coltivare i talenti del futuro, puntando su giovani promettenti pronti a scrivere nuovi capitoli nella storia rossonera. Con questa acquisizione, il Milan rafforza la propria Academy, confermando la volontà di investire sul talento emergente.

Calciomercato Milan, Igli Tare piazza il blitz in casa Atalanta: preso il classe 2007 Alex Castiello dall'Atalanta.

Si tratta di Alex Castiello, giovane attaccante classe 2007. Il Milan l'ha acquistato offrendo un contratto fino al 2028

