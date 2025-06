Mense scolastiche il costo del pranzo varia tra 288 e 803 euro Report ANAC

Mense scolastiche: il costo del pranzo varia tra 288 e 803 euro, un range influenzato da diversi fattori e regolamentato in un settore che vale oltre 5,7 miliardi di euro (2019-2022). L’ANAC ha avviato un’indagine per stabilire prezzi di riferimento, puntando a garantire trasparenza e qualità nei servizi offerti alle scuole primarie. Scopriamo insieme come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza alimentare dei nostri studenti e ottimizzare le risorse pubbliche.

I servizi di ristorazione destinati agli istituti scolastici costituiscono un segmento significativo del mercato dei contratti pubblici, con un valore stimato in oltre 5,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2022. L’ANAC ha avviato un’indagine conoscitiva su questo comparto, con particolare riferimento alla scuola primaria, al fine di definire prezzi di riferimento per i servizi offerti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mense scolastiche, famiglie campane spendono 85 euro al mese - Nel corso dell'anno scolastico, le famiglie campane hanno destinato in media 85 euro al mese per la mensa scolastica dei propri figli, sia della scuola dell'infanzia che primaria.

