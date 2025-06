Meno gas russo più sole | cosa ci dicono i dati Terna sull’Italia

Meno gas russo e più sole: cosa ci svelano i dati Terna sull’Italia? Se desiderate capire davvero come va il Paese, non basta il PIL. I numeri dell’energia elettrica di aprile 2025 dipingono un quadro sorprendente di stasi e fragilità. In questa quiete apparente, si celano segnali importanti sul futuro economico e sulla transizione energetica. Scopriamo insieme cosa ci raccontano questi dati e quali sfide ci attendono.

Se volete capire come sta andando l’Italia, non leggete solo il pil. Guardate l’energia. I dati elettrici di aprile 2025, pubblicati da Terna, offrono un ritratto sorprendentemente eloquente dello stato del paese. Non perché ci siano scosse violente, anzi: perché tutto sembra un po’ fermo. Ma in quella stasi, come nei battiti del cuore appena accelerati, si leggono tante cose: il ritmo incerto dell’economia, la fatica della transizione energetica, il gioco a somma zero tra nord e sud, tra industria e servizi, tra natura e tecnologia. Partiamo dal numero secco: 23,4 miliardi di kilowattora consumati ad aprile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meno gas russo, più sole: cosa ci dicono i dati Terna sull’Italia

