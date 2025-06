Meloni stende la sinistra | Mi asterrò è un diritto Proprio come chiedevano i Ds nel 2003

Giorgia Meloni si conferma protagonista assoluta della scena politica italiana, sfidando la sinistra con un protagonismo mai visto. Dalle battaglie sul decreto Sicurezza alle tensioni internazionali, ogni passo è una mossa strategica per consolidare il suo potere e difendere le sue idee. In un'intervista esclusiva a Maurizio Belpietro, la premier svela le sue posizioni e sfida gli avversari, ricordando che l’astensione è un diritto sacrosanto, proprio come nel 2003. E l’appuntamento con le urne dell’8…

Dai referendum al decreto Sicurezza, dalla guerra in Medioriente al conflitto Mosca-Kiev, dalle regionali ai finanziamenti al cinema, dalla tenuta del governo alle spallate sognate dalla sinistra. Intervistata da M aurizio Belpietro, la premier Giorgia Meloni "si concede" per oltre mezz'ora, ospite de Il Giorno de La Verità a Palazzo Brancaccio. Meloni mostra il volantino dei Ds per l'astensione. Si parte dall'appuntamento con le urne del l'8 e 9 giugno sullo sfondo del can can sollevato dalle sinistre dopo l'annuncio che andrà al seggio, per senso delle istituzioni, ma non ritirerà le schede.