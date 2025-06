Meloni spiega l’astensione al Referendum e attacca la sinistra

Giorgia Meloni torna a parlare della sua scelta di astensione in vista dei referendum di domenica e lunedì, sottolineando che si tratta di un diritto fondamentale. Ospite alla festa de “La Verità”, la premier evidenzia come anche in passato i partiti di sinistra avessero invitato gli elettori a non votare, e ora attaccano lei. Nel merito dei quesiti, Meloni...

Al seggio per rispetto, ma l' astensione è un diritto. Giorgia Meloni torna a parlare della sua scelta in vista del voto per i referendum di domenica e lunedì. Ospite della festa del quotidiano la "Verità", la premier mostra un vecchio manifesto dei Ds del 2003 nel quale il partito, da cui discende il Pd, invitava gli elettori a non andare alle urne. Facile la polemica con chi adesso l'attacca dalle opposizioni. Nel merito dei quesiti Meloni si dice "contrarissima" a dimezzare i tempi per la cittadinanza agli immigrati. Stimolata sulla polemica montata al mondo del cinema sostiene che aggiusterà della tax credit che ha permesso "cose folli come film costati allo stato 500 mila con una resa al botteghino di 2 mila euro".

