Meloni sfida la sinistra sul referendum | L’astensione è un diritto non solo vostro

In un acceso confronto con la sinistra, Meloni ribadisce che l’astensione è un diritto e non una prerogativa esclusiva di nessuno, sfidando le ipocrisie politiche. La premier attacca il quesito referendario, difende il dl sicurezza, critica gli sprechi nel cinema e rivendica il ruolo dell’Italia in Europa. Tra dichiarazioni decise e posizioni chiare, si delinea una leadership determinata a plasmare il futuro del Paese.

La premier attacca: "Non condivido il quesito, per questo non voterò. Basta ipocrisie: anche esponenti Pd hanno fatto la stessa scelta". Poi difende il dl sicurezza, critica gli sprechi nel cinema e rivendica il ruolo dell’Italia in Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni sfida la sinistra sul referendum: “L’astensione è un diritto, non solo vostro”

In questa notizia si parla di: Meloni Sfida Sinistra Referendum

