Meloni sfida la sinistra sul referendum | L’astensione è un diritto non solo vostro | VIDEO

In un clima di accesa dialettica politica, Meloni si scaglia contro la sinistra sul tema del referendum, ribadendo che l’astensione è un diritto di tutti. Tra polemiche sul quesito, difesa del dl sicurezza e critiche agli sprechi nel cinema, la premier rivendica con fermezza il ruolo dell’Italia in Europa. Un confronto che promette di scuotere il panorama politico e sociale del paese, lasciando aperti nuovi scenari di crescita e di impegno civico.

La premier attacca: "Non condivido il quesito, per questo non voterò. Basta ipocrisie: anche esponenti Pd hanno fatto la stessa scelta". Poi difende il dl sicurezza, critica gli sprechi nel cinema e rivendica il ruolo dell'Italia in Europa

