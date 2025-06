Meloni rivendica l’astensione ai referendum e assicura | il governo tiene

Giorgia Meloni si presenta con fermezza e determinazione, rivendicando il diritto all’astensione ai referendum e rassicurando sull’operato del governo. Con un tono deciso, la leader di Fratelli d’Italia promuove le norme del decreto sicurezza e assicura che il cammino politico proseguirà senza scossoni, anche di fronte a eventuali sfide elettorali. La sua visione è chiara: stabilità e coerenza, a qualsiasi costo.

Roma, 5 giu. (askanews) – Rivendica che “l’astensione al referendum è un diritto”, si dice “fiera” delle norme del decreto sicurezza, annunciando che ne arriveranno altre, assicura che il governo arriverà a fine legislatura e che non ci saranno “ribaltoni”, anche nel caso di un risultato negativo alle regionali. Giorgia Meloni interviene alla festa del quotidiano ‘La Verità’ a Roma e intervistata dal direttore Maurizio Belpietro tocca molti dei temi dell’attualità. Sul voto dell’8-9 giugno, che considera “tutta una questione interna” alla sinistra che “chiede di abrogare norme fatte da loro”, conferma che andrà al seggio “per rispetto per l’istituto del referendum” ma non ritirerà la scheda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

