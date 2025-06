Meloni | Referendum? problema tutto interno alla sinistra Non votare è un mio diritto

Giorgia Meloni sottolinea come il diritto di non votare sia fondamentale e che ogni scelta riflette la libertà individuale, anche in ambito referendario. La Premier evidenzia che le polemiche spesso sovrastano il rispetto per le decisioni democratiche, lasciando spazio a una discussione interna alla sinistra. In un contesto politico complesso, è importante ricordare che rispettare le opinioni altrui è il primo passo verso un confronto civile e maturo. La vera sfida è mantenere viva la democrazia, anche nelle scelte più controverse.

AGI - "Si fa polemica su ogni caso. È giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e della consultazione referendaria, ma non condivido con sfumature diverse, i contenuti del referendum. Non votare è un'opzione, è un mio diritto. Un diritto di tutti, dei lavoratori e dei non lavoratori". Lo dice la premier Giorgia Meloni, all'evento organizzato dal quotidiano 'La Verità', parlando dei referendum. "Io penso che su queste cose bisogna essere seri. Nella storia della Repubblica tutti i partiti hanno fatto campagna sull'astensione sui referendum. C'è poi anche un tema di merito: molti di quelli che" promuovono i referendum "sono stati al governo negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Referendum? problema tutto interno alla sinistra. Non votare è un mio diritto"

In questa notizia si parla di: Referendum Diritto Meloni Votare

L’assist di D’Alema al referendum dell’8 e 9 giugno: «Votare è un diritto a cui sono affezionato. Da me arriveranno 5 “sì”» - Massimo D’Alema ha annunciato la sua partecipazione al referendum dell'8 e 9 giugno, sottolineando l'importanza del diritto di voto.

"Non votare è un diritto di tutti": #referendum, #Meloni manda in tilt la #sinistra #5giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/05/news/referendum-giorgia-meloni-sinistra-non-votare-diritto-seggio-rispetto-42872479/… Partecipa alla discussione

2 giugno 1946: l’89% degli aventi diritto andò al referendum a votare e vinse la #Repubblica. 2 giugno 2025: Giorgia Meloni, si inventa la più umiliante delle supercazzole per invitare a non esprime un voto al #referendum8e9giugno. Vuoi fare la storia o fartel Partecipa alla discussione

Meloni: "Referendum? problema tutto interno alla sinistra. Non votare è un mio diritto" - AGI - "Si fa polemica su ogni caso. È giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e della consultazione referendaria, ma non condivido con sfumature diverse, i contenuti del referendum ... msn.com scrive

Referendum, Meloni: «Non votare è un mio diritto, al seggio per rispetto. Contrarissima a dimezzare tempi cittadinanza» - Giorgia Meloni e il referendum dell'8 e 9 giugno. La premier ha ribadito e spiegato la propria posizione. «Perché ho scelto di dire ... Come scrive msn.com

Referendum, Meloni: «Non votare è un mio diritto, al seggio per rispetto» - «Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio ... Secondo msn.com