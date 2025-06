Meloni | Referendum? L’astensione è un diritto Contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza

Meloni sottolinea l'importanza del voto come segno di rispetto istituzionale, anche quando si è in disaccordo con i contenuti referendari. La sua scelta di recarsi al seggio senza ritirare la scheda riflette un impegno civico e il diritto all’astensione, una voce importante nel dibattito democratico. In un momento cruciale come questo, il coinvolgimento e la libertà di scelta rappresentano il cuore di una democrazia matura.

“Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio e penso sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e dell’istituto referendario. Poi non condivido i contenuti dei referendum e, come sempre nella storia della nazione, quando non si condividono c’è anche l’opzione dell’astensione. Perché come ci insegna un partito serio in Italia non votare al referendum è un mio diritto, è un diritto di tutti, dei lavoratori e non”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della seconda edizione de “Il giorno de La Verità”, a Palazzo Brancaccio, a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Referendum? L’astensione è un diritto. Contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza”

In questa notizia si parla di: Referendum Diritto Astensione Meloni

L’assist di D’Alema al referendum dell’8 e 9 giugno: «Votare è un diritto a cui sono affezionato. Da me arriveranno 5 “sì”» - Massimo D’Alema ha annunciato la sua partecipazione al referendum dell'8 e 9 giugno, sottolineando l'importanza del diritto di voto.

Meloni: "Andrò al seggio per rispetto essendo presidente del Consiglio, ma l'astensione è un diritto mio e di tutti. Non condivido i contenuti del referendum. Sono contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza. Non ritirerò la scheda" @ultimoranet Partecipa alla discussione

Non ritirare la scheda equivale all’astensione, non partecipando al quorum. Nella Festa della Repubblica, anniversario del referendum del 1946, Giorgia Meloni si è permessa di prendere in giro gli italiani su un voto che riguarda il loro lavoro, la loro dignità, i l Partecipa alla discussione

Referendum, Meloni: astensione è un diritto di tutti - "O vale solo per la sinistra?" Roma, 5 giu. (askanews) - "La polemica me la aspetto su qualsiasi cosa. Ho detto che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda perché sono il premier ed è giusto dare un ... Scrive msn.com

Referendum, Meloni: “L’astensione un diritto di tutti. O vale solo per la sinistra?”. E FdI apre al terzo mandato - La premier: “E’ tutta una questione interna”. Donzelli: “Nessuna preclusione ad affrontare il tema del terzo mandato prima delle regionali” ... Segnala msn.com

Referendum, Meloni manda in tilt la sinistra: "Non votare è un diritto di tutti" - L'8 o il 9 giugno, nei giorni in cui gli elettori potranno votare in merito ai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, ... Lo riporta iltempo.it