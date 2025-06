Meloni | Provano a darci una spallata ma non cadiamo

Meloni affronta con determinazione le sfide politiche, respingendo attacchi e mantenendo la barra dritta sui temi chiave. Durante un’intervista rilasciata a Il giorno de La Verità , ha condiviso le sue posizioni su referendum, guerra in Ucraina, Gaza e altri scandali politici, sottolineando l’importanza di supportare Kiev per evitare escalation. In un panorama complesso, la nostra premier dimostra di saper navigare con fermezza e chiarezza, pronto a difendere gli interessi italiani.

Il premier intervistata dal direttore Maurizio Belpietro a Il giorno de La VeritĂ ha parlato di referendum, guerra in Ucraina, Gaza, dl sicurezza e dello scandalo dei fondi erogati al cinema senza visitatori nelle sale. Su Kiev ha spiegato: «Ritengo sia stato importante armare il popolo ucraino invaso per evitare di avere una guerra alle nostre porte». E ha aggiunto: «Trump offre alla Russia una proposta di reintegro nella comunitĂ internazionale. Putin dovrebbe reagire accelerando verso la pace. Invece non è così». E sul voto proposto dalla Cgil sentenzia con ironia: «L’astensione è legittima solo se la fa la sinistra». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni: «Provano a darci una spallata, ma non cadiamo»

