Meloni e Macron voltano pagina e si rischiara il cielo sull’Europa

Meloni e Macron voltano pagina, dando nuova speranza di stabilità europea. Non si tratta di un idillio, ma di un pragmatismo che apre la strada a un’intesa fondamentale per affrontare sfide complesse: dalla difesa alle risorse energetiche, fino ai dossier finanziari. Questa collaborazione concreta potrebbe segnare un passo decisivo verso un’Europa più coesa, pronta a navigare le acque tempestose del futuro con maggiore determinazione e unità.

Non è scoppiato un idillio politico, ma il pragmatismo ha portato i due premier sulla via di un’intesa preziosa per affrontare le incognite di una stagione complicata. Dalla difesa agli interessi petroliferi in Libia, dalla cooperazione tecnologica fino ai dossier finanziari (Generali-Natixis), Meloni e Macron hanno parlato con la concretezza che impone un quadro internazionale pericolosamente in bilico. Roma più vicina a Bruxelles sull’Ucraina mentre declina il ruolo degli Stati Uniti: e questo apre una voragine fra le due sponde dell’Atlantico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni e Macron voltano pagina e si rischiara il cielo sull’Europa

Altri articoli sullo stesso argomento

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Cosa riportano altre fonti