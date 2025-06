Meloni e Macron | asse su chip e Libia Sulla Difesa ci si aggiorna fra un anno

Meloni e Macron rafforzano l’asse su chip e Libia, puntando a sbloccare le nomine strategiche di StMicroelectronics e contenere l’influenza russa in Nordafrica. Sul fronte spaziale, l’Eliseo mira a sganciarsi da Musk, ma rischia di perdere un’opportunità preziosa. La partita tra alleanze e interessi si anima: restate con noi per scoprire cosa ci riserva il futuro di questa complessa diplomazia internazionale.

Nel bilaterale è emersa la volontà di sbloccare le nomine del colosso dei semiconduttori StMicroelectronics e di contenere i russi in Nordafrica. Sullo Spazio, l’Eliseo vuole sganciarci da Musk. Ma sarebbe un errore. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni e Macron: asse su chip e Libia. Sulla Difesa ci si aggiorna fra un anno

Argomenti simili trattati di recente

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Segui queste discussioni su X

Ho provato a passare dal talk “Macron-Meloni” al talk “Decreto Sicurezza” al talk “Garlasco”. Sono sovrapponibili nella loro infinita miseria umana e politica. Curioso! Tweet live su X

Macron e Meloni parlano di difesa europea. Perché è un tema cruciale? Ne parlo in Sotto Attacco, il mio nuovo libro dove, tra altri temi, analizzo anche l’urgenza di un’autonomia strategica per l’Europa. Disponibile online e, da venerdì 6 giugno, in tutte le librer Tweet live su X

Italy's Meloni Reacts to Macron's Late Arrival to G-7 Dinner