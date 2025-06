Meloni e il referendum | Ai seggi per rispetto ma l’astensione è un diritto

Giorgia Meloni sceglie di rispettare il rito democratico, partecipando alle urne pur non condividendo i contenuti dei referendum. Con questa decisione, la premier sottolinea l’importanza di preservare il rispetto istituzionale e il patrimonio della democrazia. Un gesto che invita a riflettere sull’equilibrio tra diritto di astensione e dovere civico. In un momento così cruciale, il suo esempio ci ricorda che il rispetto per le istituzioni resta fondamentale, anche quando si esprime una posizione diversa.

«Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente, perché sono presidente del Consiglio e penso sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e dell’istituto referendario». Così la premier Giorgia Meloni, intervenuta alla seconda edizione de Il giorno de La Verità, a Palazzo Brancaccio, a Roma. La presidente del Consiglio ha poi aggiunto: «Non condivido i contenuti dei referendum e, come sempre nella storia della nazione, quando non si condividono c’è anche l’opzione dell’astensione. Come ci insegna un partito serio in Italia, non votare al referendum è un mio diritto, è un diritto di tutti, dei lavoratori e non». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni e il referendum: “Ai seggi per rispetto ma l’astensione è un diritto”

