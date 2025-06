Meloni difende il decreto Sicurezza e attacca il referendum sulla cittadinanza | “Contrarissima non serve”

In un contesto politico acceso, Meloni si schiera con fermezza a favore del decreto Sicurezza, respingendo le critiche e ribadendo la sua posizione in difesa dei provvedimenti approvati. Contestualmente, si oppone con decisione al referendum sulla cittadinanza, definendo la legge italiana "ottima" e sottolineando che l'astensione resta una scelta valida. La scena politica si prepara a un confronto acceso tra opinioni contrastanti sui temi chiave dell'immigrazione e della legalità.

Meloni torna a difendere il decreto Sicurezza approvato ieri in via definitiva dal Senato e spiega perch√© ha deciso che non ritirer√† la scheda per i referendum dell'8 e 9 giugno: "L'astensione √® un'opzione". E sulla cittadinanza attacca: "Contrarissima, la legge Italiana √® ottima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Meloni Decreto Sicurezza Attacca

Centri in Albania, via libera al decreto: così Meloni prepara l'incontro con Rama - Il governo italiano ha ottenuto il primo via libera alla salvaguardia dei centri di accoglienza in Albania, con l'approvazione di un decreto che ribadisce l'impegno nella gestione dei migranti.

LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA L'intervista | Parla il leader #M5S Conte "Meloni e le destre hanno sabotato i referendum" Il leader #M5S invoca una grande mobilitazione popolare per i referendum dell'8-9 giugno e attacca Meloni: "Hanno paura che i cit Partecipa alla discussione

Meloni difende il decreto Sicurezza e attacca il referendum sulla cittadinanza: ‚ÄúContrarissima, non serve‚ÄĚ - Meloni torna a difendere il decreto Sicurezza approvato ieri in via definitiva dal Senato e spiega perché ha deciso che non ritirerà la scheda per i ... fanpage.it scrive

Decreto sicurezza, quali sono i 14 nuovi reati del provvedimento bandiera del governo Meloni - Il Senato ha approvato il controverso provvedimento del governo Meloni che criminalizza resistenza passiva, blocchi stradali e occupazioni abusive. Critiche internazionali per l'attacco ai diritti di ... Scrive wired.it

Lavoro sotto attacco. Cgil: con Meloni deriva autoritaria - Diritti (Lavoro) Non c‚Äôè solo il «Decreto sicurezza», ma anche la repressione dei diritti dei lavoratori con altri strumenti, anch‚Äôessi legali, perché votati da un parlamento, ma concepiti con la stes ... Si legge su ilmanifesto.it

DECRETO SICUREZZA 2025: LEGGE GIUSTA O DERIVA AUTORITARIA? ?