Meloni come scudo contro i dazi di Trump | È l’arma nemmeno troppo segreta dell’Europa Bruxelles ne prenda atto

In un’epoca dominata da tensioni commerciali e minacce di dazi, una figura si distingue come potenziale scudo per l’Italia e l’Europa: Giorgia Meloni. L’ex ministro venezuelano Moises Naim, tra i principali esperti del Carnegie Endowment, evidenzia come la leader italiana possa diventare un’arma strategica nel fronteggiare le sfide di Trump. Ma quale sarà il ruolo di Meloni nel plasmare il futuro diplomatico dell’Europa?

In una congiuntura storica in cui si fa un gran parlare di armi, ce n’è una «nemmeno troppo segreta» che può mettere al riparo tanto l’Italia quanto l’Europa dagli ormai famigerati dazi trumpiani. È Giorgia Meloni. Parola dell’ex ministro venezuelano Moises Naim, uno dei principali animatori del Carnegie Endowment for International Peace, autorevole think tank con sede a Washington e ramificazioni in tutto il mondo. Naim: “Meloni può ricucire lo strappo tra le due sponde dell’Atlantico”. Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Naim spiega che la premier italiana « può dare un contributo unico nel comporre le divergenze e superare i contrasti tra le due sponde dell’Atlantico». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni come scudo contro i dazi di Trump: “È l’arma (nemmeno troppo) segreta dell’Europa. Bruxelles ne prenda atto”

In questa notizia si parla di: Meloni Dazi Troppo Segreta

Trump: "E' la Cina che deve fare un accordo con noi" | Media: "No alla proposta Ue su zero dazi all'industria" | Meloni: "Momento difficile" - Pechino ha deciso di interrompere l'acquisto di nuovi aerei Boeing, segnando un'importante escalation nelle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Meloni-Macron, cosa si sono detti? Il patto sui satelliti, le garanzie a Zelensky, l'ombra dei dazi: da dove riparte l'intesa Italia-Francia - Stringere i ranghi nel sostegno all'Ucraina, ora che le trattative per una tregua, sia pure fra mille incognite, entrano nel vivo. Tenere seduto al tavolo Donald Trump, convincerlo che ... Da msn.com

Meloni si lamenta dei “dazi interni” alla UE, ma se avessimo un vero mercato unico europeo questo problema non esisterebbe - Cosa sono i dazi auto-imposti nella Ue che cita la Meloni, e quali strategie sono da attuare il prima possibile ... proiezionidiborsa.it scrive

Dazi, Meloni: «Scelta Usa sbagliata ma no allarmismi, rispondere non è la scelta migliore». Trump: «Pronto a trattare in caso di offerta super» - 2025-04-03 06:11:42 Von der Leyen: reagiremo ai dazi ma pronti a negoziare «Siamo pronti a reagire, ma siamo pronti a negoziare, non è troppo tardi. Finalizzeremo il primo pacchetto di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Giorgia Meloni parla di dazi, Trump, Russia e Ucraina. E dice: Scegliere tra UE e USA? Infantile