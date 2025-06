Meloni al contrattacco sui referendum | Solo la sinistra può astenersi? Il messaggio all’Ue | Non siamo più la ruota di scorta di Francia e Germania

Giorgia Meloni si schiera con decisione sui referendum, invitando la sinistra ad astenersi e lanciando un chiaro messaggio all’UE: l’Italia non può più essere la ruota di scorta di Francia e Germania. Pur confermando il suo ruolo istituzionale, sottolinea che sui cinque quesiti non condivide alcune sfumature. La premier, ospite a La Verità, intende così rafforzare il senso di autonomia e rispetto verso le scelte popolari, dimostrando che il nostro Paese merita di essere protagonista.

«Ho detto che vado al seggio perché è mio dovere come presidente del Consiglio dare un segnale di rispetto delle istituzioni, ma ma sui cinque quesiti con varie sfumature non sono d’accordo». Ospite della festa de La Verità la premier Giorgia Meloni prova a sgombrare il campo dalle polemiche degli ultimi giorni sulla sua scelta riguardo ai referendum dell’8 e 9 giugno. La sua tesi di fondo, spiega intervistata da Maurizio Belpietro, è che quelle che si consumerà nelle urne sia in buona sostanza «una questione interna al centrosinistra». Ma non ci sta a condannare chi – specie dal suo campo – invita gli elettori ad andarsene serenamente al mare. 🔗 Leggi su Open.online