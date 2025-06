Meghan Markle il VIDEO privato del ballo scatenato con twerking prima del parto di Lilibet nella camera d' ospedale

Una rivelazione che ha fatto scalpore: un video intimo di Meghan Markle, catturato poco prima del parto di Lilibet, mostra la duchessa in un momento di pura allegria, mentre balla e si scatena in un twerking nella camera d'ospedale. Harry ha deciso di condividere questa clip, offrendo uno sguardo inaspettato sulla loro intimità e gioia più autentica. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta sorprendente?

Harry ha diffuso un video intimo della moglie Meghan che balla con il pancione poco prima della nascita della loro secondogenita Meghan Markle ripresa poco prima del parto della secondogenita Lilibet Diana in un ballo scatenato con tanto di twerking nella camera dell'ospedale. Harry ha diffus.

