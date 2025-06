Meghan e Harry ballano… per far nascere Lilibet

In un gesto sorprendente e divertente, Meghan Markle e Harry si sono scatenati in un ballo sfrenato per favorire l’arrivo di Lilibet. In occasione del quarto compleanno della loro piccola, la duchessa ha condiviso un video intimo e spensierato che rivela un metodo poco convenzionale ma pieno di affetto e creatività. Ecco come un po’ di ritmo può trasformare anche i momenti più intensi.

In occasione del quarto compleanno della figlia Lilibet, Meghan Markle ha postato un video girato poco prima di dare alla luce la secondogenita. Le immagini la mostrano assieme ad Harry alle prese con un'insolita attiva per l'induzione al parto.un ballo scatenato sulle note di "The Baby Momma Dance" di Starrkeisha. "Quando il cibo piccante, le camminate e l'agopuntura non hanno funzionato", ha spiegato Meghan, "c'era solo una cosa da fare!".

