Meghan balla col pancione insieme a Harry | video è virale

Un dolce momento di gioia e spontaneità tra Meghan e Harry sta conquistando il web: la duchessa, incinta, balla con il principe in un video virale pubblicato in occasione del quarto compleanno di Lilibet. Un gesto che ha commosso migliaia di fans, dimostrando come anche i momenti più semplici possano essere pieni di affetto e leggerezza. La loro naturalezza conquista il cuore di tutti, ricordandoci l'importanza di vivere ogni istante con amore e autenticità.

(Adnkronos) – Meghan e Harry versione 'ballerini'. La duchessa di Sussex ha condiviso un video, in occasione del quarto compleanno della figlia Lilibet, in cui balla insieme al principe mentre è incinta in una stanza d'ospedale sulle note della canzone 'Baby Mama'. "Quattro anni fa – ha scritto su Instagram – è successo anche questo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

