mediterraneo di bresh finché c è mare c è speranza

Nel cuore del Mediterraneo, tra onde e speranze, Bresh ci invita a navigare nei suoi mondi sonori. Con il suo stile unico, tra polo chiara e mocassini alla Michael Jackson, l’artista non è solo un rapper: è un narratore di emozioni e riflessioni profonde. La sua trilogia, iniziata con Che Io Mi Aiuti e proseguita con Oro Blu, si concentra sull’acqua come simbolo di vita e connessione, dove il "ci" rappresenta noi...

Bresh è vestito con una polo chiara, e indossa calzini bianchi su dei mocassini neri, alla Michael Jackson. Non è un rapper, sembra volerci dire, e del resto questo si intuisce ancora più facilmente ascoltando le sedici tracce del suo nuovo album, terza parte di una trilogia cominciata nel 2020 con Che Io Mi Aiuti e proseguita nel 2022 con Oro Blu, titolo dell’opera Mediterraneo. Una trilogia basata sull’acqua, ci dirà, dove il ci sta per noi della stampa musicale, mentre siamo a bordo di alcune piscine al Vertigo di Milano, non casualmente in via Tortona, cioè vicino a Porta Genova. Acqua come quella del mare, onnipresente nelle canzoni come nei titoli, ma anche quella che di lì a breve scenderà dal cielo, Milano anche a giugno resta in balia di un meteo sempre meno comprensibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com