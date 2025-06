Mediterranea rete in coro voci tra gospel e musica pop

Unisciti a noi per un’affascinante serata all’insegna della musica e dell’armonia, dove il gospel e la musica pop si incontrano per creare un’esperienza unica e coinvolgente. Mediterranea Rete in coro ti aspetta il 10 giugno alle 19:00 nel Parco Urbano Mediterranea Rete a Roma, per celebrare il potere universale delle voci che uniscono culture e emozioni. Non perdere questa occasione di vivere un momento magico sotto le stelle.

Martedì 10 giugno, alle ore 19:00, presso il Parco Urbano Mediterranea Rete (Via della Nocetta, 191 – Roma), si terrà "Mediterranea Rete in coro – Voci tra Gospel e Musica Pop", una serata di musica con l’esibizione di due cori straordinari, capaci di unire stili, storie e voci molto diverse tra. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Mediterranea rete in coro, voci tra gospel e musica pop

Approfondisci con questi articoli

Dieta Mediterranea: a Ostuni evento Aress su rete della nutrizione personalizzata - Scopri il potere della dieta mediterranea! Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, Ostuni ospiterà l'evento di Aress dedicato alla nutrizione personalizzata.

Segui queste discussioni su X

Tutto pronto per l’evento “La Rete Mediterranea della Nutrizione Specializzata”, in programma il 5 e il 6 giugno al Palazzo Comunale di Ostuni. L’iniziativa sarà occasione per presentare il progetto “IDENTITÀ” coordinato dalla Struttura Speciale Coordina Tweet live su X

Come rileggere oggi i #beniculturali controversi legati a memorie difficili o conflittuali? Il nuovo progetto #HorizonEurope mette in rete università, artisti e comunità per costruire nuovi modi di interpretarli e valorizzarli https://ricercamag.it/patrimonio-culturale-co Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bari mediterranea