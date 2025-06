Medioriente | media Idf attacca ospedale al-Ahli 4 morti tra cui reporter

Un tragico attacco dell’IDF all’ospedale al-Ahli di Gaza ha provocato almeno quattro vittime, tra cui tre giornalisti. La notizia scuote l’opinione pubblica internazionale, sollevando interrogativi su responsabilità e conseguenze di questa escalation. L’evento sottolinea quanto la crisi nel Medioriente resti complessa e drammatica, con il rischio di ulteriori spirali di violenza che coinvolgono civili e professionisti dell’informazione. La situazione continua a evolversi, richiedendo attenzione e approfondimento.

Milano, 5 giu. (LaPresse) – Un attacco dell’esercito d’Israele (Idf) ha colpito l’ospedale al-Ahli di Gaza City, nel nord della Striscia, uccidendo almeno 4 persone. Al Jazeera Arabic riferisce che tre delle vittime erano giornalisti, tra cui Ismail Badah e Sulaiman Haja. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, Idf attacca ospedale al-Ahli, 4 morti tra cui reporter

Leggi anche questi approfondimenti

Medioriente: media, oltre 100 morti oggi in attacchi Israele a Gaza - Oggi il conflitto in Medio Oriente ha registrato un tragico incremento di violenza, con oltre 100 palestinesi uccisi in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

Segui queste discussioni su X

Il bilaterale #MeloniMacron a #PalazzoChigi: 4 ore di incontro su #Ucraina, #Medioriente e #dazi. La premier: "Forti convergenze, lavorare insieme per un'Europa più sovrana e prospera". Al #Tg2Rai ore 13,00 #4giugno Tweet live su X

Medioriente, spari su sito aiuti a Gaza: Israele apre un'indagine #3giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/06/03/news/medioriente-israele-indaga-spari-hamas-sito-aiuti-gaza-42849207/… Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Medio Oriente, Idf smantella i tunnel di Hezbollah in Libano