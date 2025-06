Mediobanca Caltagirone sale al 10% L’Ops di Siena sarà un successo

Milano, 5 giugno 2025 – La tensione si fa sentire in Piazzetta Cuccia, con Mediobanca che sale al 10% grazie all’operazione di Caltagirone. Un’azione che accende gli animi in vista dell’assemblea del 16 giugno, cruciale per l’Ops su Banca Generali. Il risiko si fa sempre più movimentato, tra alleanze e strategie audaci, lasciando intuire che questa mossa potrebbe essere il preludio a sviluppi sorprendenti nel panorama finanziario.

Milano, 5 giugno 2025 – Sale la temperatura in Piazzetta Cuccia. E non solo per colpa dell’anticipo di estate. A infiammare il clima ci ha pensato ieri Francesco Gaetano Caltagirone, che ha portato la sua partecipazione in Mediobanca al 10%, proprio mentre si avvicina l’assemblea del 16 giugno che dovrà decidere sull’Ops per Banca Generali. Una mossa strategica che si inserisce in un risiko sempre più movimentato e complesso, che sta ridisegnando gli equilibri della finanza italiana. L’imprenditore romano non è l’unico ad essersi mosso: anche le casse previdenziali (Enpam ed Enasarco) avrebbero rastrellato tra il 4 e il 5% del capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca, Caltagirone sale al 10%. “L’Ops di Siena sarà un successo”

