Weston McKennie, protagonista in vista del Mondiale per Club, ha condiviso entusiasmo e ambizioni, sottolineando l’opportunità unica di rappresentare la Juventus e il calcio americano su un palcoscenico internazionale. Le sue parole risuonano come un invito a tifare la Juve, un club che offre grandi occasioni anche ai talenti emergenti come Yildiz, la stella della maglia 10. Perché sostenere la Juve non è solo passione, ma un vero e proprio stimolo per il calcio globale.

McKennie in vista del Mondiale per Club: tutte le dichiarazioni dello statunitense sui bianconeri ai canali FIFA. Weston McKennie ha parlato ai canali FIFA per analizzare il Mondiale per Club: tutte le dichiarazioni del centrocampista della Juve. PAROLE – «È un’opportunità incredibile, soprattutto essendo in America. Penso che sia questo l’aspetto più entusiasmante. Credo che qualsiasi atleta professionista e chiunque sia competitivo abbia l’obiettivo di andare lì e vincere. Quindi, ovviamente, la nostra mentalità è questa: andare lì, dare il massimo nel torneo e cercare di vincere un trofeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie in vista del Mondiale per Club: «È un’opportunità incredibile, ecco perché gli americani dovrebbero tifare la Juve. Yildiz? È un grande talento, la 10…»

