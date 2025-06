Maxton Hall – Il mondo tra di noi | la seconda stagione debutta il 7 novembre

Preparati a vivere nuove emozioni con la seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi, in arrivo su Prime Video il 7 novembre. La serie originale promette colpi di scena e approfondimenti sui sentimenti di Ruby e James, con un teaser che già scava nel cuore delle loro complicate relazioni. Non perdere l’appuntamento: questa stagione si ispira al secondo capitolo di un racconto intenso e coinvolgente che ti lascerà senza fiato.

In onda su Prime. A partire dal 7 novembre, la seconda stagione della serie originale Maxton Hall – Il mondo tra di noi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, raggiungendo il pubblico in tutto il mondo. In attesa del debutto, è stato rilasciato il primo teaser ufficiale, che anticipa emozioni forti e svolte drammatiche, offrendo uno sguardo esclusivo sull'evoluzione del rapporto tra Ruby e James. Questa nuova stagione si ispira al secondo volume della popolare saga letteraria firmata da Mona Kasten, intitolato Save You. Chi vola in alto, può cadere in basso. Dopo una notte intensa trascorsa insieme a Oxford, Ruby (interpretata da Harriet Herbig-Matten ) sembra ormai vicina a realizzare il sogno di una vita.