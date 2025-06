Max Tortora | “Mi attribuiscono fidanzate che non ho ritrovarmi sul set con Alessandra Mastronardi è stato un regalo”

Max Tortora, volto noto del cinema e della televisione, con il suo inconfondibile sorriso e sincerità, si apre in questa intervista. Tra ricordi di set memorabili e riflessioni sulla vita personale, l’attore rivela come ogni esperienza, anche quelle impreviste, abbia contribuito a fare di lui ciò che è oggi. Un percorso senza rimpianti, ricco di momenti autentici e incontri speciali, tra cui quello con Alessandra Mastronardi, che descrive come un vero dono. Continua a leggere.

Max Tortora si racconta in un'intervista e ripercorre le tappe principali della sua carriera. Nessun rimpianto, nemmeno per quella paternità mai arrivata: "Non mi è capitato e va bene così". E sul rapporto professionale con Alessandra Mastronardi: "Una scena con lei è buona alla prima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

