Max Giusti si unisce a Mediaset | Nuovi progetti di intrattenimento e comicità

Max Giusti entra a far parte in esclusiva della squadra Mediaset. Lo comunica una nota del gruppo. ''Max Giusti porta con sé un'esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo - continua la nota - che lo ha visto protagonista in Tv, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi. Classe 1968, romano con origini sarde, ha inseguito fin da giovane la vocazione artistica. Il debutto televisivo risale ai primi anni '90. Per Mediaset ha già preso parte a produzioni di successo come Distretto di polizia e Mai dire Talk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net