MAX GIUSTI PASSA IN ESCLUSIVA A MEDIASET | RAGGIUNGEREMO IMPORTANTI TRAGUARDI

Max Giusti entra a far parte in esclusiva della squadra Mediaset, un ingresso che promette di rivoluzionare il panorama televisivo e di aprire nuove strade per il gruppo. Con oltre vent'anni di esperienza tra TV, teatro, cinema e radio, Giusti si distingue come conduttore, attore e imitatore, portando con sé un bagaglio di talento e simpatia. La collaborazione segna l’inizio di un nuovo capitolo: insieme, raggiungeremo importanti traguardi.

“Max Giusti entra a far parte in esclusiva della squadra Mediaset”, così una nota ufficiale di Cologno Monzese ufficializza il nuovo ingresso tra i volti del gruppo. Max Giusti porta con sĂ© un’esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilitĂ , ironia e una naturale capacitĂ di rinnovarsi. Classe 1968, romano con origini sarde, ha inseguito fin da giovane la vocazione artistica. Il debutto televisivo risale ai primi anni ’90. Per Mediaset ha giĂ preso parte a produzioni di successo come Distretto di polizia e  Mai dire Talk. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MAX GIUSTI PASSA IN ESCLUSIVA A MEDIASET: “RAGGIUNGEREMO IMPORTANTI TRAGUARDI”

peccato perché è stato la vera colonna delle ultime edizioni del #gialappashow non sbagliando nemmeno un'imitazione, mentre a mediaset finirà probabilmente a presentare qualche giochino preserale #ascoltitv #telemercato Partecipa alla discussione

