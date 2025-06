MAX GIUSTI PASSA IN ESCLUSIVA A MEDIASET | RAGGIUNGEREMO IMPORTANTI TRAGUARDI

Max Giusti entra in esclusiva a Mediaset, un importante passo che segna l’inizio di una nuova avventura ricca di successi e traguardi ambiziosi. Con oltre vent’anni di esperienza tra TV, teatro, cinema e radio, il suo talento poliedrico arricchirà ulteriormente il panorama televisivo italiano. La sua versatilità, ironia e naturale capacità di coinvolgere il pubblico saranno certamente elementi chiave per conquistare nuove sfide e raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.

"Max Giusti entra a far parte in esclusiva della squadra Mediaset", così una nota ufficiale di Cologno Monzese ufficializza il nuovo ingresso tra i volti del gruppo. Max Giusti porta con sé un'esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi. Classe 1968, romano con origini sarde, ha inseguito fin da giovane la vocazione artistica. Il debutto televisivo risale ai primi anni '90. Per Mediaset ha già preso parte a produzioni di successo come Distretto di polizia e Mai dire Talk.

