Max Giusti passa in esclusiva a Mediaset | Grazie a chi mi dava del raccomandato e a chi se ne sbatte

Max Giusti, il celebre comico e conduttore, ha firmato un nuovo esclusivo accordo con Mediaset, segnando un importante passo nella sua carriera. Dopo aver affrontato critiche e sfide, ora si apre una nuova avventura nel gruppo di Cologno Monzese, che promette grandi progetti e successi condivisi. Con questa collaborazione, Mediaset punta a consolidare la propria offerta di intrattenimento, e tutti noi non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro con Max protagonista.

Il comico e conduttore Max Giusti entra a far parte nella squadra di Mediaset con un contratto in esclusiva: lo ha annunciato l'azienda di Cologno Monzese in un comunicato stampa diffuso anche sui social. "Siamo sicuri che con Max lavoreremo bene, raggiungendo importanti traguardi" si legge nella nota. Non è ancora dato sapere di che cosa si occuperĂ il presentatore anche se l'azienda sottolinea che "con lui sono allo studio progetti che spaziano dall'intrattenimento alla comicità ". Il comico è reduce dal GialappaShow dove ha interpretato diversi personaggi: da Aurelio De Laurentis ad Alessandro Borghese fino ad Antonino Cannavacciuolo.

